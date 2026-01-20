Рустаму Минниханову присвоили звание «Почетный строитель России»

Республика
20 января 2026  12:51

Глава Татарстана Рустам Минниханов удостоен почётного профессионального звания в сфере строительства. Награду руководителю республики вручил министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Ирек Файзуллин в ходе итогового заседания коллегии Минстроя Татарстана.

Выступая на церемонии, федеральный министр подчеркнул вклад региона в развитие строительной отрасли. По его словам, Татарстан на протяжении многих лет демонстрирует комплексный подход к возведению жилья, модернизации инфраструктуры и благоустройству территорий.

Файзуллин также отметил, что реализуемые в республике проекты по обновлению городов и развитию промышленной среды нередко становятся ориентиром для других субъектов страны. Ряд инициатив, зародившихся в Татарстане, впоследствии получил распространение на федеральном уровне.

