Раису Татарстана Рустаму Минниханову была вручена медаль чемпиона России по регби. Церемония состоялась во время официальной встречи главы республики с игроками казанского клуба «Стрела-Ак Барс», впервые завоевавшего этот титул 12 октября.

В ходе встречи Минниханов совершил символический бросок регбийным мячом, на котором оставили автографы все члены чемпионской команды. Как сообщает пресс-секретарь раиса Лилия Галимова, этот момент стал одним из ключевых в ходе торжественной церемонии.

Напомним, что «Стрела-Ак Барс» впервые в своей истории стала чемпионом России по регби, одержав победу в финальном матче над московским «Динамо».