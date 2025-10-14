Рустаму Минниханову вручили чемпионскую медаль по регби

14 октября 2025  11:52

Раису Татарстана Рустаму Минниханову была вручена медаль чемпиона России по регби. Церемония состоялась во время официальной встречи главы республики с игроками казанского клуба «Стрела-Ак Барс», впервые завоевавшего этот титул 12 октября.

В ходе встречи Минниханов совершил символический бросок регбийным мячом, на котором оставили автографы все члены чемпионской команды. Как сообщает пресс-секретарь раиса Лилия Галимова, этот момент стал одним из ключевых в ходе торжественной церемонии.

Напомним, что «Стрела-Ак Барс» впервые в своей истории стала чемпионом России по регби, одержав победу в финальном матче над московским «Динамо».

Аналитики: рынок вторичного жилья Казани демонстрирует рост скидок
Резиденция «Особняк Демидова»: поиск локальных историй, интересных всем
Баклажаны: вкусное фиолетовое лекарство
В Татарстане за 2024 год зарегистрировано 410 тысяч случаев заболеваний глаз