«Стрела-Ак Барс» впервые в истории завоевала золото чемпионата России по регби

Казанский регбийный клуб «Стрела-Ак Барс» вписал свое имя в историю российского спорта, впервые завоевав титул чемпиона страны. В напряженном финальном матче, прошедшем в Казани, команда одержала победу над московским «Динамо» с минимальным перевесом — 32:30.

Эта победа стала для клуба триумфом, завершившим блистательный сезон, в котором казанцы выиграли все возможные трофеи национального первенства. Успех стал особенно приятным на фоне поражения в финале прошлого сезона 2023/24, где «Стрела-Ак Барс» уступила красноярскому «Енисею-СТМ» с разницей всего в одно очко (11:12).

Раис Республики Татарстан Рустам Минниханов лично поздравил регбистов, разместив в своем Telegram-канале пост на татарском языке, в котором выразил гордость за спортсменов.