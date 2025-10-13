Рустем Гафаров сохранил пост главы исполкома Казани

13 октября 2025  11:22

На второй сессии Казанской городской думы депутаты единогласно переизбрали Рустема Гафарова на должность руководителя Исполнительного комитета города. Это будет уже второй срок подряд для действующего градоначальника.

Конкурс на эту должность был достаточно представительным - вместе с Гафаровым свои кандидатуры выдвигали заместитель генерального директора АО «Казэнерго» Марат Махмутов и директор МУП «Городские мосты» Станислав Сорокин.

Мэр Казани Ильсур Метшин, поздравляя Гафарова с избранием, отметил: "Решение принято единогласно, поздравляю. Это заслуженное признание вашего профессионализма, служению городу, перед вами стоят большие задачи".

Напомним, все три кандидата были допущены к участию в конкурсе по результатам рассмотрения документов специальной комиссией.

