Рыбакам рекомендовали завершить сезон зимней рыбалки

В МЧС в очередной раз напомнили, что тонкий лед весьма опасен. Никакой улов не стоит человеческой жизни. Забыть нужно и о возможности срезать путь по ненадежному льду.

Традиционно в начале весны водоемы в наших широтах начинают представлять скрытую угрозу. О ней подробнее рассказал заместитель руководителя Главного управления МЧС России по РТ Юрий Венедиктов.

Именно в эти дни температурный режим в Татарстане после похолодания приходит в норму: днем показатели достигают +7 градусов, а по ночам наблюдаются умеренно отрицательные температуры. Пока основные водные объекты покрыты толстым слоем льда - все-таки в первой половине марта наблюдаются морозы. Но это не должно вводить в заблуждение тех, кто решит прогуляться по льду.

Хотя пока, по данным МЧС, толщина ледового покрова составляет от 20 см до 73 см, скоро все может измениться. Да и сейчас в некоторых местах появились опасные участки. Это касается водоемов с быстрым течением, мест с родниками, теплыми сточными водами промышленных предприятий, а также участков, где выступают на поверхность кусты. Спикер привел в пример устье Меши и нижний бьеф Нижнекамской ГЭС. Казанцев предупредили, что на пешую тропу через озеро Нижний Кабан, что за театром Камала, лучше больше не выходить.

Венедиктов подчеркнул, что в зоне повышенного риска - рыбаки и дети. Заядлые рыболовы, которые готовы ловить рыбку со льда до последней возможности, сами за себя в ответе. А что касается ребятишек, то родители в этот период должны стараться не оставлять своих чад без присмотра, проводить с ними беседы.

Собственно, март - это период, когда всякий выход на лед пора прекращать.

Уже есть пострадавшие. Так, 3 марта на Волге около Старого Победилово двое мужчин решили прокатиться на снегоходах по волжской глади. В результате они оказались в ледяной воде. Подоспевшие спасатели их вытащили. Но чем это купание обернется для здоровья - неизвестно.

Венедиктов дал рекомендации тем отчаянным рыбакам, которые все-таки не хотят завершать подледный лов. Среди этих советов: нельзя пробивать много лунок на ограниченной площади и собираться толпами; при переходе по льду группами необходимо следовать друг за другом на расстоянии 5 - 6 метров; каждому рыболову рекомендуется иметь с собой спасательное средство в виде шнура длиной 12 - 15 метров с грузом в 500 граммов на одном конце и петлей на другом.

На водных объектах уже организовано круглосуточное дежурство спасателей МЧС на 10 временных спасательных постах: в Казани, Зеленодольске, Лаишеве, Чистополе, Набережных Челнах, а также в Тукаевском, Нижнекамском, Камско-Устьинском, Алексеевском и Мензелинском районах.

«Сейчас на территории республики действуют всего три ледовые переправы: в Мамадышском, Елабужском и Зеленодольском районах. Эксплуатация переправы Аракчино - Верхний Услон завершена 9 марта по причине разрушения съездов», - проинформировал татарстанцев спикер.

Для самых неугомонных предусмотрены штрафы: за выход на лед толщиной менее 7 см и выезд на автотранспорте вне ледовых переправ для граждан - от 1,5 тыс. до 2 тыс. рублей, для должностных лиц - от 5 тыс. до 7 тыс. рублей, для юридических лиц - от 50 тыс. до 70 тыс. рублей.

Сотрудники МЧС по закону сами не могут составлять протоколы. Это прерогатива муниципальных властей. Да и инспекторского состава не хватит, чтобы обойти все места скопления рыбаков. Спасатели могут предпринимать только профилактические меры. То есть информировать вышедших на лед об опасности такого поведения.

Поэтому сотрудники МЧС выезжают в рейды вместе с муниципальными чиновниками, которые могут штрафовать нарушителей. Спасатели же в случае необходимости выступают свидетелями в суде.

Венедиктов сообщил, что на данный момент сформированы 143 такие мобильные группы. Они уже совершили более 10 тыс. рейдов по различным водным объектам. Охват составил около 35 тыс. человек. Но провести профилактические беседы удалось только с 23 тыс. из них. Зато эти патрули собрали неплохой «урожай» из штрафных санкций: на нарушителей были составлены 49 административных протоколов, 18 из которых - за выход на лед толщиной менее 7 см.