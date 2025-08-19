Рынок недвижимости Татарстана показал резкий рост в июле

Росреестр Татарстана зафиксировал в июле значительное увеличение количества сделок на рынке недвижимости республики. Оживление наблюдается как на первичном, так и на вторичном рынках, прервав спад предыдущих двух месяцев.

Согласно данным ведомства, общее количество зарегистрированных прав на основании договоров купли-продажи (ДКП) на вторичном рынке в июле выросло на 21,9% по сравнению с июнем — с 11 232 до 13 692 сделок.

Наибольший рост продемонстрировал сегмент квартир: спрос на них увеличился на 27,1% (с 3 692 до 4 691 сделки).

В самой Казане квартиры покупали активнее на 26% (1 453 против 1 831 ДКП). Также на вторичном рынке чаще приобретали земельные участки (рост на 21,1%) и индивидуальные жилые дома (рост на 15,1%).

Положительная динамика затронула и новостройки. Количество зарегистрированных договоров долевого участия (ДДУ) в июле увеличилось на 19,2% — с 1 419 до 1 692.

Заместитель руководителя Росреестра по РТ Лилия Бурганова подтвердила, что июль стал месяцем оживления после снижения активности в мае и июне, вернувшись к показателям апреля.

Вице-президент Гильдии риелторов Республики Татарстан Руслан Садреев отметил, что устойчивый спрос поддерживается большим количеством сделок за наличный расчет, без привлечения ипотеки. «Участники рынка адаптировались к существующим условиям. Покупатели не откладывают сделки, а продавцы предлагают более лояльные условия», — поделился эксперт. Он также выразил уверенность, что дальнейшее снижение ипотечных ставок будет стимулировать рост рынка.

Всего за семь месяцев 2024 года в Татарстане было зарегистрировано более 83 тысяч сделок купли-продажи на вторичном рынке и 10 692 договора долевого участия в новостройках.