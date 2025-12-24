Рынок новостроек Казани завершает 2025 год ростом цен при сокращении предложения

По итогам 2025 года рынок первичной недвижимости Казани демонстрирует устойчивый рост цен на фоне повышения покупательской активности и сокращения общего объёма предложения. Согласно отчётным данным сервиса Яндекс Недвижимость, по состоянию на декабрь 2025 года медианная стоимость квадратного метра в казанских новостройках достигла 257 000 рублей.

За год цена «квадрата» в столице Татарстана выросла на 14,3%. Ежемесячная динамика также оставалась положительной, показывая прирост в 2,4% с ноября по декабрь. При этом общее количество доступных лотов на первичном рынке сократилось на 5,3% за месяц, что свидетельствует об опережающем росте спроса.

Оживление на рынке произошло во второй половине года после смягчения денежно-кредитной политики. С весны ежемесячные объёмы сделок в Казани, как и в других городах-миллионниках, демонстрировали устойчивую положительную динамику. За 11 месяцев 2025 года в Казани по договорам долевого участия было продано более 8,1 тысячи квартир общей площадью свыше 360 тысяч квадратных метров, что соответствует показателям аналогичного периода прошлого года.

На фоне общего сокращения экспозиции произошло изменение структуры предложения. Увеличилась доля лотов большей площади: медианная площадь квартир в новостройках Казани выросла за год на 5%, достигнув 55,2 «квадрата». Соответственно, увеличилась и медианная полная стоимость квартиры, которая в декабре составила 14,2 млн рублей.

В сегментах комфорт- и бизнес-класса по итогам года предложение сократилось на 3,3% и 3,5% соответственно, в то время как в элитном сегменте отмечался рост на 22,2% за год, что говорит о расширении продуктовой линейки для более обеспеченных покупателей.

Аналитики отмечают, что активность покупателей в уходящем году поддерживалась в том числе за счёт гибкой политики застройщиков, предлагавших различные спецпредложения, дисконты и акции. Этот тренд, вероятно, сохранится и в 2026 году, особенно в условиях ожидаемых изменений в государственных ипотечных программах.