С 1 апреля на «Госуслугах» стартует запись детей в первый класс

news_top_970_100
Россия/Мир
27 марта 2026  11:06

Подать заявление в школу можно будет в два этапа. С 1 апреля по 30 июня документы принимают от родителей, чьи дети проживают на закрепленной территории, а также от льготных категорий. С 6 июля по 5 сентября — от остальных при наличии свободных мест.

Подготовиться к подаче можно заранее. С 17 марта на портале доступно создание черновика заявления. Большинство данных автоматически подтягивается из личного кабинета. Заполненную форму достаточно будет отправить в несколько кликов в день старта кампании. На портале также работает таймер обратного отсчета, а за сутки приходит напоминание.

В прошлом году через «Госуслуги» было подано более 1,1 млн заявлений в первые классы — на 13% больше, чем годом ранее. Сервисом воспользовались родители 75% детей в регионах с доступной электронной записью. В пятерку лидеров по использованию сервиса вошли Санкт-Петербург, Свердловская область, Дагестан, Татарстан и Башкирия.

Функция реализована в рамках нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства», направленного на упрощение получения госуслуг.

news_right_column_240_400
Новости
