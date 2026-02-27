С 1 июня татарстанские семьи с детьми смогут получить ежегодную выплату

Республика
27 февраля 2026  14:16

В России с 2026 года вводится новая мера поддержки — ежегодная семейная выплата. Право на неё имеют работающие родители двух и более детей до 18 лет (или до 23 при очной учёбе). Выплата положена только официально трудоустроенным гражданам, уплачивающим НДФЛ, без долгов по алиментам. Самозанятые и ИП на спецрежимах её получить не смогут.

Среднедушевой доход семьи не должен превышать 1,5 прожиточного минимума в регионе. Учитываются также имущественные критерии.

Суть выплаты: в течение года с зарплаты родителей удерживают НДФЛ 13%, а по итогам года налог пересчитывают по ставке 6%. Разницу возвращают семье. Подать заявление можно с 1 июня до 1 октября года, следующего за отчётным. В 2026 году — за 2025-й.

Управляющий Отделением СФР по РТ Эдуард Вафин пояснил: например, семья из четырёх человек в Татарстане с ежемесячным доходом 64 тыс. рублей может претендовать на выплату. Заявление подаётся через «Госуслуги», МФЦ или клиентскую службу СФР. Выплата назначается ежегодно и требует повторного подтверждения права.

