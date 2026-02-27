В Татарстане впервые объявили режим «Ракетная опасность»

В 12:06 по московскому времени в мобильном приложении МЧС России появилось предупреждение о введении режима «Ракетная опасность» на территории республики. Это первый подобный случай в регионе.

Порядок действий при ракетной опасности аналогичен алгоритму при угрозе атаки беспилотников. Гражданам рекомендуется спуститься в подвал или на нижние этажи зданий. На улице следует немедленно укрыться в ближайшем строении или подземном переходе. Важно избегать нахождения в прямой видимости потенциальных целей.