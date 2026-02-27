В Татарстане впервые объявили режим «Ракетная опасность»

news_top_970_100
Республика
27 февраля 2026  12:38

В 12:06 по московскому времени в мобильном приложении МЧС России появилось предупреждение о введении режима «Ракетная опасность» на территории республики. Это первый подобный случай в регионе.

Порядок действий при ракетной опасности аналогичен алгоритму при угрозе атаки беспилотников. Гражданам рекомендуется спуститься в подвал или на нижние этажи зданий. На улице следует немедленно укрыться в ближайшем строении или подземном переходе. Важно избегать нахождения в прямой видимости потенциальных целей.

news_right_column_240_400
Новости
В школах и детсадах Казани детей увели в укрытия из-за ракетной опасности
В Татарстане впервые объявили режим «Ракетная опасность»
В Татарстане началась работа над бюджетом на 2027–2029 годы
В Татарстане снижается заболеваемость гриппом, школы работают без карантинов
В Татарстане стартует набор на бесплатное переобучение по нацпроекту «Кадры»
Память о поэте-герое с суровой судьбой
Налоговая служба разъяснила новые правила внесения кодов ОКВЭД
Налоговый ликбез для малого бизнеса