В школах и детсадах Казани детей увели в укрытия из-за ракетной опасности

В столице Татарстана после объявления режима «Ракетная опасность» руководство образовательных учреждений незамедлительно приняло меры безопасности. Как сообщили в городском управлении образования, воспитанников детских садов и школьников разместили в специально оборудованных защищённых зонах под присмотром педагогов.

Ведомство призывает родителей сохранять спокойствие и заверяет, что ситуация находится под контролем.

Напомним, сигнал об опасности поступил в 12:06 через приложение МЧС. Режим также введён в Чувашии и Самарской области.