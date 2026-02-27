В школах и детсадах Казани детей увели в укрытия из-за ракетной опасности

Город
27 февраля 2026  13:11

В столице Татарстана после объявления режима «Ракетная опасность» руководство образовательных учреждений незамедлительно приняло меры безопасности. Как сообщили в городском управлении образования, воспитанников детских садов и школьников разместили в специально оборудованных защищённых зонах под присмотром педагогов.

Ведомство призывает родителей сохранять спокойствие и заверяет, что ситуация находится под контролем.

Напомним, сигнал об опасности поступил в 12:06 через приложение МЧС. Режим также введён в Чувашии и Самарской области.

Новости
