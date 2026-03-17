С 1 сентября грузоперевозки в России полностью переходят на электронные документы

Федеральный закон № 140-ФЗ сделает обязательным использование электронных перевозочных документов (ЭПД) для автомобильного, воздушного и железнодорожного транспорта. Нововведение вступает в силу с 1 сентября 2026 года, сообщили в УФНС по Татарстану.

Электронными станут экспедиторские документы, транспортные накладные, заказы на перевозку, а также грузовые накладные для авиации. Участвовать в системе обязаны все стороны: отправитель, перевозчик и получатель груза.

Документы нужно направлять в ГИС ЭПД, оператором которой выступает Минтранс России. Доступ обеспечивают операторы из специального перечня на сайте министерства, их деятельность регулирует ФНС.

Налоговая служба рекомендует бизнесу уже сейчас начать пилотный переход на электронный документооборот с контрагентами.