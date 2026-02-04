С 1 января действует новое правило по уплате страховых взносов за руководителей компаний

С начала 2026 года для коммерческих организаций введено важное новшество в порядке уплаты страховых взносов за единоличного руководителя. Как сообщает пресс-служба ФНС, если выплаты директору или иному единоличному исполнительному органу за месяц составляют меньше федерального МРОТ, то взносы необходимо начислять исходя из минимальной базы, приравненной к МРОТ.

В 2026 году МРОТ составляет 27 093 рубля. Таким образом, даже если руководитель работает на общественных началах или его зарплата ниже этой суммы, минимальный ежемесячный платёж в фонды за него составит 8 127,9 рубля (30% от МРОТ).

Ключевые аспекты нового правила:

Применяется ежемесячно вне зависимости от факта выплаты зарплаты или наличия трудового договора.

Обязанность платить лежит на каждой компании, даже если один человек руководит несколькими.

Если в уставе предусмотрено несколько единоличных органов, МРОТ применяется к выплатам по каждому из них отдельно.

График уплаты и отчётности:

Уплата: единый налоговый платёж необходимо перечислить не позднее 28-го числа месяца, следующего за отчётным.

Отчётность: Расчёт по страховым взносам (РСВ) сдаётся ежеквартально, до 25-го числа месяца, следующего за кварталом.

По словам ФНС, изменение введено для полноценного формирования пенсионных прав руководителей, так как будущая пенсия напрямую зависит от суммы уплаченных страховых взносов.