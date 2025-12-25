С 1 января проезд на поезде «Казань – Аэропорт» подорожает почти в два раза

25 декабря 2025  16:26
Владислав Косолапкин

С нового года поездка на пригородном электропоезде от Казани до аэропорта и обратно будет стоить значительно дороже. Как сообщил генеральный директор компании «Содружество» Азат Ахметшин, на всём маршруте вводится фиксированный тариф в 150 рублей. Сейчас стоимость такой поездки составляет 76 рублей.

Однако для жителей населённых пунктов, расположенных между начальной и конечной станциями, сохранится зонный тариф. С 1 января его стоимость также увеличится на 4,5% и составит 46 рублей за одну зону. Это уравняет цену проезда в электричке со стоимостью поездки в городском общественном транспорте Казани.

Ахметшин отметил, что новый уровень тарифов экономически обоснован. Он подчеркнул, что Татарстан сохраняет демократичную ценовую политику по сравнению с соседними регионами, где стоимость аналогичных поездок может быть значительно выше.

