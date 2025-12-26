С 2026 года между Казанью и Ижевском начнут курсировать современные электропоезда

Железнодорожное сообщение между столицей Татарстана и Ижевском выйдет на новый уровень комфорта в 2026 году. Пассажирская компания АО «Содружество» объявила о планах обновить подвижной состав на этом направлении, запустив современные электропоезда модели ЭП3Д.

По информации генерального директора компании Азата Ахметшина, новые составы появятся на линии уже в первом полугодии будущего года. Эти поезда аналогичны комфортабельным электропоездам, которые с начала 2025 года успешно курсируют между Казанью и Нижним Новгородом и ранее использовались для гостей саммита БРИКС.

Электропоезда ЭП3Д были доработаны совместно с Горьковской железной дорогой и предлагают пассажирам целый ряд усовершенствований. Главной особенностью станет наличие в составе специального вагона для детей, оборудованного игровыми зонами и манежем для самых маленьких путешественников.

Повышенное внимание уделено удобству хранения вещей: вагоны оснащены увеличенными багажными полками для крупногабаритного багаша и специально выделенными местами для перевозки велосипедов. Комфорт в пути обеспечивают эргономичные кресла, дополнительные столики в каждом купе, а также розетки для зарядки электронных устройств под каждым пассажирским местом.

Для организации питания в пути в составе предусмотрена барная зона. Современные климатические системы не только поддерживают комфортную температуру, но и выполняют функцию обеззараживания воздуха. Для удобства посадки подножки оснащены выдвижными ступеньками, а для пассажиров с ограниченными возможностями здоровья предусмотрены специально оборудованные места.