С 25 по 29 ноября в Казани пройдет финал «Российской студенческой весны»

Как рассказал на брифинге в Кабмине Татарстана министр по делам молодежи РТ Азат Кадыров, конкурсная программа разделена на 10 номинаций. 28 ноября планируется подведение итогов и большой гала-концерт с участием победителей. Для выступления 2100 участников из 82 регионов подготовлены семь площадок, в основном, – это ДК и вузы. Всего в рамках фестиваля покажут более 900 конкурсных номеров и работ. Жюри насчитывает 60 экспертов.

Руководитель программы поддержки и развития молодежного творчества «Студвесна» Российского союза молодежи Валерия Позикова сообщила, победителей ждут призы от партнеров и материальное поощрение. «Сейчас прорабатывается вопрос денежных премий», — сообщила она.

Регистрация для зрителей на мероприятия фестиваля откроется в российской соцсети за три дня до его открытия.