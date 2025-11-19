С 25 по 29 ноября в Казани пройдет финал «Российской студенческой весны»

news_top_970_100
Город
19 ноября 2025  20:59
Автор:
Дмитрий Смирнов

Как рассказал на брифинге в Кабмине Татарстана министр по делам молодежи РТ Азат Кадыров, конкурсная программа разделена на 10 номинаций. 28 ноября планируется подведение итогов и большой гала-концерт с участием победителей. Для выступления 2100 участников из 82 регионов подготовлены семь площадок, в основном, – это ДК и вузы. Всего в рамках фестиваля покажут более 900 конкурсных номеров и работ. Жюри насчитывает 60 экспертов.

Руководитель программы поддержки и развития молодежного творчества «Студвесна» Российского союза молодежи Валерия Позикова сообщила, победителей ждут призы от партнеров и материальное поощрение. «Сейчас прорабатывается вопрос денежных премий», — сообщила она. 

Регистрация для зрителей на мероприятия фестиваля откроется в российской соцсети за три дня до его открытия. 

news_right_column_240_400
Новости
С 25 по 29 ноября в Казани пройдет финал «Российской студенческой весны»
В Казани более чем на сутки отключат воду в части Кировского и Ново-Савиновского районов
Минлесхоз Татарстана получил три новых беспилотника для мониторинга лесов
Татарстан заинтересован в развитии сотрудничества с Королевством Бахрейн
Цифры и факты: как работают жилищные программы в столице Татарстана
Цифры и факты: как работают жилищные программы в столице Татарстана
Торжественные церемонии «Российской студенческой весны» пройдут в казанском «Баскет-холле»
Татарстан вошел в число лидеров по росту числа женщин-предпринимателей в России
Татарстан планирует расширять экспорт промышленной продукции в Афганистан