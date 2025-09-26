С 27 сентября пункты вакцинации у двух станций казанского метро прекратят работу

С завтрашнего дня, 27 сентября, завершают работу мобильные пункты вакцинации, расположенные у станций казанского метрополитена «Авиастроительная» и «Козья Слобода». Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Республики Татарстан.

Прививочные пункты продолжат функционировать у четырех станций метро: «Яшьлек», «Площадь Тукая», «Проспект Победы» и «Дубравная». График их работы остается прежним: ежедневно с 7:30 до 18:00, с обеденным перерывом с 13:00 до 13:30. Для прохождения вакцинации необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность.

Дополнительно с 26 по 28 сентября вакцинация от гриппа будет доступна в торговом центре «Мега» в рамках выездной диспансеризации, организованной Городской поликлиникой №20.

Мобильные пункты вакцинации работают в Казани с 3 сентября. За этот период услугами прививочных пунктов воспользовались более 17 тысяч жителей города.