С балконов мэрии 28 августа в пятый раз прозвучат «Голоса Казани»

В предстоящий четверг, 28 августа, в 20.00 историческое здание мэрии Казани на Кремлевской улице, 3 вновь преобразится в масштабную театральную сцену. Здесь состоится пятый, юбилейный, показ перформанса «Голоса Казани - Казан тавышлары».

Как проинформировала на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» заместитель руководителя исполкома города по социальным вопросам Гузель Сагитова, зрители станут свидетелями необычного представления - действие развернется прямо на балконах мэрии. Торжественным прологом вечера станет выступление оркестра театра имени Камала под руководством дирижера Данияра Соколова, а визуальным сопровождением - масштабная световая проекция.

Художественной основой спектакля в этом году выбрана знаменитая оперетта «Летучая мышь» Иоганна Штрауса-младшего. Над постановкой работают режиссер Айдар Заббаров и драматург Резеда Губаева.

В проекте будет задействован большой творческий коллектив: около 70 исполнителей и более 30 человек технического и организационного персонала. Ключевые партии исполнят народные артисты Республики Татарстан Илья Славутский и Искандер Хайруллин, а также заслуженная артистка РТ Алсу Густова.

Как отметила Гузель Сагитова, за пять лет проект эволюционировал из смелой идеи в полноценный культурный бренд столицы Татарстана. Изначально, в 2021 году, «Голоса Казани» представляли собой уличный перформанс, где актеры декламировали стихи и исполняли музыку с балконов здания мэрии.