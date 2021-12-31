С любовью, Новый год: какие семейные традиции дарит главный праздник в году

Праздник Нового года для каждого что-то особенное, время чудес и веры в сказку. Это время, когда мы вновь можем почувствовать себя детьми, вспомнить, как писали письма Деду Морозу и с замиранием сердца ждали, положит ли он под елку желанный подарок.

Тогда волшебник с бородой был для нас реален и только родители знали, кто же исполняет все наши мечты. Для меня Новый год — это всегда про семью и традиции, кажущиеся сегодня уже забытыми.

Размышляя на эту тему, я решила поговорить с молодыми людьми и узнать, какие новогодние традиции есть в их семьях. Алена из Москвы рассказала про папу в роли Деда Мороза, Артем из Казани о елке, которую они всей семьей наряжают исключительно 31 декабря, а Лера из Болгар про компанию друзей, которые благодаря главному празднику в году стали одной большой семьей.

И папа, и Дед Мороз: как на протяжении 20 лет быть главным волшебником в семье

Когда мы с братом Андреем были маленькие, на новый год нам родители, естественно, устраивали целый праздник. Стол всегда ломился от еды. Оливье, мимоза, селедка под шубой были всегда, сейчас к ним добавился в обязательном порядке один новомодный салат по рецепту из инстаграма. На горячее всегда котлеты и холодец в бабушкином исполнении.

Фото: © kinopoisk.ru

Но кроме стандартного новогоднего стола, в нашей семье есть традиция, переходящая из года в год. Но начнем с того, где мы празднуем.

Наша семья и родители отца живем в Москве, а бабушка со стороны мамы в Новгородской области в поселке Демянск. И локацию для празднования нового года мы чередуем — год отмечаем в Москве и приглашаем бабушку с дедушкой с папиной стороны, год — в Демянске.

В поселке Новый год, надо сказать, еще круче и уютнее. Во-первых, там у бабушки частный дом, можно шуметь и ходить в валенках. Во-вторых, получается, что мы у бабушки в гостях, поэтому она сама наряжает елку к нашему приезду, ставит еще одну во дворе и лепит снеговика. А еще в Демянск приезжает тетя с детьми, и за столом получается много народу, а так в три раза веселее.

Андрюшина любимая опция в деревне — между салатами и горячим выбежать на улицу повзрывать петарды. Когда мы были значительно младше, то родители еще и фейерверк запускали небольшой, но сейчас мы уже так не делаем, на семейном совете решили, что это тех денег не стоит.

А вот теперь перейдем к нашей традиции. Несмотря на то, что мы с братом выросли, ежегодно, после поздравления Путина папе срочно надо выйти покурить, и именно в этот момент к нам приходит Дед Мороз.

Как и подобает персонажу, он в костюме, с бородой и огромным мешком именных подарков — всем и от всех. Отец у меня, если что, не лишен природного обаяния и забавного себялюбия, так что в центре внимания он чувствует себя как рыба в воде.

- А тут у вас живет девочка Алена 22 лет?

- Тут, дедушка!

- У меня в мешке для нее такой-то подарок, отдам только за танец.

Фото: © kinopoisk.ru

И так «Дед Мороз» минут 40 раздает всем задания и одаривает семью подарками. Когда он уходит, с перекура возвращается папа, получает подарки, которые дед попросил ему передать, и долго сокрушается, что все снова пропустил.

После всех празднований, мы идем в центр деревни и водим хороводы. Потом основная масса семьи ложится спать, а кто-то (угадайте кто) рассматривает полночи подарки. Первого января мы ходим в лес на лыжах, а если празднуем в Москве, идем всей семьей в кинотеатр.

В общем, Новый год в моей семье — это весело. Мне когда друзья говорят что-то вроде «че будешь с родителями скучать на Новый год? Приезжай лучше к нам». Я прямо недоумеваю — в смысле скучать?!

Успеть за мгновение до: как опоздание может превратиться в сказку

Ежегодно мы с семьей наряжаем елку 31 декабря и ни днем раньше. Кому-то это может показаться неправильным, а некоторые, когда я рассказываю это, так и говорят, что «Новый год на носу, а у вас до сих пор нет елки». Но эта традиция мне нравится, для меня это особый ритуал. Обещаю, что и в моей семье елка будет ставится только 31 декабря.

Вообще, появилась такая традиция не сразу, когда я был совсем маленьким, мы ставили новогоднее дерево заранее, как и положено. Но потом мой отец нашел разъездную работу, и большую часть времени он находился в командировках, а домой возвращался только 31 числа.

Однажды, по рассказу мамы, он попросил не покупать елку и пообещал, что привезет ее сам из какого-то города, в котором работал. Так и случилось. Мы с мамой, бабушками и дедушками наготовили салатов, бутербродов — все как положено. Уже начался голубой огонек, но папы и елки в доме еще не было.

В тот год отец приехал только к десяти вечера и привез шикарную сосну, которую, по его словам, ему лично вручил Дед Мороз. Мы наряжали ее все вместе, потом каждый положил под дерево новогодний подарок, и к 11 вечера все было готово. С тех пор папа каждый год привозил елку сам 31 числа из разных городов и это переросло в нашу традицию.

Фото: © kinopoisk.ru

Сейчас отец уже не работает в той организации, но мы продолжаем покупать самую пушистую сосну за несколько часов до начала праздника. Наряжаем ее всегда не только всякой современной мишурой и новыми игрушками, но и советскими, которые приносит нам бабушка. Она весь год бережно хранит коробку с раритетными стеклянными шарами и достает из чулана только 31 декабря.

Если честно, наша елка похожа на взрыв на конфетной фабрике — все ярко, красочно, не в едином стиле, как сейчас модно. И именно такая эстетика — мой Новый год. Праздник мы, кстати, всегда отмечаем с бабулями и дедулями.

Бабушка Тамара по маминой линии у нас та еще приколистка. Она всегда приходит в гости в костюме Снегурочки и просит меня рассказать стишок взамен на сладкий подарок. В этот момент я понимаю, что сколько бы мне ни было лет, для своей семьи я всегда останусь маленьким мальчиком.

В мои 20 лет у меня не было еще Нового года вне семейного круга. Имею в виду прям бой курантов, поздравление президента и общий обмен подарками. После полуночи я, конечно, ухожу в компанию друзей, но там праздник приобретает совсем другой формат.

Праздник длиною в две недели: как Новый год объединяет разных людей в одну большую семью

Моя семья живет в Болгаре, и каждый Новый год встречает со своими друзьями. Всего нас получается три семьи по два взрослых и два ребенка. Так, в один год все друзья собираются у нас, на следующий год все идут в гости к другой семье, еще через год к третьей.

Но праздник для нашей компании начинается еще утром 31-го — каждая семья навещает друг друга и дарит символические подарки «с наступающим». Потом мамы готовят блюда для новогоднего стола, которые к обеду приносят в тот дом, где будет празднество. Мужчины в это время ездят по магазинам в поисках нужных продуктов, а дети отвечают за новогодний антураж и украшают дом.

Фото: © kinopoisk.ru

Когда приготовления готовы, все вновь расходятся по домам — дамы наряжаются, а мужчины в это время спят и набираются сил перед бурным гулянием. К вечеру все навещают своих бабушек и дедушек и только потом, ближе к полуночи, собираются все вместе к готовому столу и украшенному дому.

Родители всегда придумывают игры, обязательно есть ведущий вечера. Праздник продолжается до утра, после все разъезжаются отсыпаться.

А вечером первого числа «вся семья», только так я могу нас назвать, вновь собирается там же, но уже за просмотром фильмов и обязательным караоке. Потом мы всей толпой идем на центральную площадь на городской праздник.

На третий день гуляния продолжаются — мы катаемся на горке или идем на каток и наш «Новый год» продолжается до 11 числа, меняются только активности. А 11 января у моего папы день рождения, который мы опять празднуем всей компанией и обязательно на природе. Шашлыки, снегоходы, горки и ватрушки для детей. 12-го все могут отдохнуть, а 13 января мы собираемся праздновать Старый Новый год.

Эта ежегодная череда праздников настолько нас сплотила, что летом мы и на моря вместе, и на шашлыки всем скопом. Как появилась такая традиция общего нового года я не особо помню, это было настолько давно, что я была совсем малышкой. Просто как-то начали общаться, и вот теперь каждый год мы вместе.

Когда у меня не получается в новый год быть рядом, я грущу. Хотелось бы, чтобы и у меня в возрасте моих родителей была такая же крепкая «семья».