Об этом на брифинге в Кабмине РТ сообщила министр труда, занятости и социальной защиты РТ Эльмира Зарипова.

- Два года назад людей, преодолевших столетний рубеж, было 211, - подчеркнула она. - Увеличение доли пожилых людей объясняется демографической ситуацией как в целом по стране, так и в республике.

К слову, от имени Раиса РТ каждому человеку, достигшему столетнего возраста, будут доставлены подарочные комплекты. Еще на брифинге затронули вопросы, касающиеся ветеранов труда. Зарипова отметила, что ветераны труда с доходами менее 20 тысяч рублей имеют право на льготы. Это 50% оплаты стоимости ЖКХ, бесплатное зубо- и слухопротезирование. В настоящее время такие меры поддержки получают 133 тысячи человек. Как сказала Эльмира Амировна, по решению Раиса РТ Рустама Минниханова на рассмотрение депутатов Госсовета РТ был внесен законопроект о повышении денежного порога для начисления льгот. Парламентарии приняли этот закон на сессии на прошлой неделе. С 1 января пороговое значение доходов поднимается до 23 тысяч рублей. Это означает, что со следующего года на меры соцподдержки будут иметь право ветераны труда с доходами менее 23 тысяч рублей.

- Мы ожидаем, что еще 64 тысячи человек приобретут право на льготы, - добавила министр.

Кроме того, Эльмира Зарипова напомнила о проекте «Приемная семья для пожилого человека». Сейчас в Татарстане 29 одиноких пожилых живут в приемных семьях.

Врио министра здравоохранения РТ Альмир Абашев сообщил, что 91% татарстанцев старше 60 лет имеют заболевания системы кровообращения, до 45% - заболевания опорно-двигательного аппарата, 34% - болезни нервной системы. Он уточнил, что гериатрическая служба в РТ представлена амбулаторной сетью, в городах и районах республики действуют 74 гериатрических кабинета. С начала года их специалистами было проведено 17,2 тысячи консультаций.

Управляющий отделением Социального фонда России по Республике Татарстан Эдуард Вафин подчеркнул, что по результатам всех проведенных мероприятий средний размер страховых пенсий по старости в РТ достиг 24614 рублей. С 1 января страховые пенсии проиндексируются на 7,6%, а с 1 апреля - на 6,8%.

Председатель региональной общественной организации ветеранов (пенсионеров) РТ Хабир Иштиряков рассказал, что пожилые татарстанцы быстро откликнулись, когда в августе прошлого года украинские вооруженные формирования вторглись в Курскую область. В течение трех недель в рамках акции «Ветераны - фронту» они собрали более 4 млн рублей, на которые были закуплены продуктовые наборы для гуманитарной помощи. Иштиряков также сказал, что в Нурлатском и Лениногорском домах-интернатах сейчас проживает 21 пожилой человек из Курской области.

Отметим, что в декаду пожилых людей в РТ предусмотрено много интересных и полезных мероприятий. Будут организованы горячие линии, бесплатные юридические консультации и правовая помощь, состоятся ярмарки вакансий, а также чествования юбиляров семейной жизни. В планах - выезды мобильных врачебных бригад в отдаленные села. В театры, библиотеки, музеи Татарстана приглашают на бесплатные мероприятия. Студотряды проведут акцию «Десант добрых дел» и помогут одиноким пожилым людям в отдаленных районах. Во всех образовательных организациях РТ и отделениях регионального движения детей и молодежи «Движение первых» пройдут праздничные мероприятия.