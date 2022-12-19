«Сами все будем делать»: как Татарстан намерен развивать технологии в условиях санкций

«Успехи резидентов технопарка подтверждают, что мы на правильном пути», – отметил председатель Ассоциации содействия цифровому развитию, директор ГБУ «Безопасность дорожного движения» Рифкат Минниханов по итогам знакомства с деятельностью резидентов казанского технопарка «Идея».

Сегодня здесь принимали представителей рабочей группы по научно-технологическому развитию при Совете при президенте Республики Татарстан по образованию и науке.

От ПЦР-тестов до роботов-симуляторов

Первым резидентом технопарка, куда наведались представители рабочей группы, стала ГК «Эйдос». Компания специализируется на промышленном выпуске медицинских изделий, номенклатура которых варьируется от тест-систем для определения некоторых заболеваний до роботов-симуляторов и роботов предприятий машиностроительного комплекса.

«Не сократились [объемы производства], у нас есть рост. Он чуть меньше, чем планировалось, но в целом мы максимально переходим на комплектующие не из Евросоюза и не из США. Учитывая это, мы сохраняем те объемы. Перестраиваем модель сбыта», – рассказал генеральный директор предприятия «Эйдос-медицина» Ленар Валеев, отвечая на вопрос о ситуации с производством.

Высокоточный тест на ряд заболеваний от казанской компании может войти в обиход россиян Фото: © Дамира Хайрулина

По его словам, высокоточный прибор для определения ряда заболеваний может в скором времени войти в повседневное использование.

«Наши ПЦР существенно компактнее, доступнее аналогичных систем. Это направление имеет самый мощный рост компании, и в РФ такие системы активно используются как медицинскими организациями, так и, мы надеемся, со временем появятся в непрофессиональном варианте, вплоть до домашнего использования», – сказал Валеев.

Стоимость роботов-сиумляторов доходит до $150 тыс. На них отрабатывают свои навыки как начинающие медики, так и профессиональные врачи. Фото: © Дамира Хайрулина

Гостям технопарка рассказали о принципе работы роботов-симуляторов взрослого пациента, а также пациента-ребенка, стоимость которых доходит до $150 тыс. Они призваны решать самые сложные задачи в обучении специалистов.

«В России с таким функционалам, насколько я знаю, роботов не собирают. Такого вот робота, который дышит, нет. На нем могут тренироваться первокурсники медколледжа и врачи профессиональные. Можно сделать сердечную реанимацию, ИВЛ можно подключить и сделать инъекцию», – рассказал мастер по сборке роботов-симуляторов

Представителям рабочей группы презентовали возможности центра реверсивного инжиниринга. Имеющееся здесь оборудование может определять термостойкость материалов, определять сроки хранения лекарств, а также определять скорость коррозии и т.п. Фото: © Дамира Хайрулина

В подразделении центра реверсивного инжиниринга гости осмотрели лабораторно-исследовательский комплекс. Им рассказали об имеющихся здесь возможностях для проведения исследовательских работ. К примеру, одна из систем способна определять термостойкость материалов, определять сроки хранения лекарств, а также определять скорость коррозии и т.п.

Техническому суверенитету быть

«Мы считали, что мы часть глобального технологического процесса и любые технологии можем закупить. Ситуация изменилась, и мы к ней не оказались готовы. Вот этот переходной процесс период мы должны обеспечить полный технологический суверенитет нашей страны. Сами все будем делать, сами разрабатывать технологии, машины», – резюмировал по итогам экскурсии по технопарку помощник Президента РТ Альберт Гильмутдинов.

На заседании рабочей группы под председательством руководителя аппарата президента РТ Асгата Сафарова состоялась презентация потенциала технопарка «Идея». Директор Диас Сафин презентовал инструменты интеграции технопарка в развитие технологического предпринимательства, взаимодействия с учебными учреждениями и промышленными предприятиями.

«Хорошим подспорьем в развитие взаимовыгодных отношений с вузами послужило их вовлечение в работу научно-технического центра «Соллерс», где стоит масса задач по моделированию процессов управления, расчетов, замене и внедрению новых отечественных материалов изготовлению опытных образцов в новой линейке коммерческих автомобилей», – сказал он, отметив, что за два года активной работы с вузами технопарк стал площадкой для молодых ученых.

По словам Сафина, сейчас на площадке технопарка «Идея» локализованы 84 резидента.

«Мы гордимся тем, что средний возраст сотрудников – 30 лет. В Сколково это 40 лет. Мы ломаем бренды, которые есть на рынке. Средняя зарплата – 70 тыс рублей, на 50% превышает среднереспубликанский уровень», – резюмировал он.