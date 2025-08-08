В Татарстане увеличили единовременную выплату контрактникам до 3,1 млн рублей

Раис Татарстана Рустам Минниханов подписал решение о повышении единовременной выплаты для желающих заключить контракт с Минобороны РФ. Теперь она составит 3,1 миллиона рублей — это одна из самых высоких сумм в России.

«Мы всегда поддерживали и будем поддерживать наших бойцов. Наша задача — оказывать всестороннюю помощь», — подчеркнул Минниханов.

Выплата состоит из двух частей: 2,7 млн рублей выделяет республика, а 400 тысяч — Минобороны.

Это лишь часть масштабной системы поддержки военных в Татарстане. Контрактники получают полное сопровождение до и после подписания договора. С начала года в республике на службу по контракту уже поступили около 10 тысяч человек.

Для приезжих из других регионов предусмотрена оплата проезда, проживания и питания. Оформление занимает не больше двух дней — в Казани для этого работает Центр по отбору на контрактную службу «Батыр».

Кроме того, до 10 августа в Татарстане можно пройти обучение и получить направление в подразделения БПЛА. Также республика входит в число немногих регионов, где есть возможность попасть в Африканский корпус Минобороны РФ.

После подписания контракта бойцов обеспечивают экипировкой и отправляют в части для подготовки. 3,1 млн рублей они получают сразу после зачисления. В зоне СВО их зарплата составит от 210 тысяч рублей в месяц.

Участники спецоперации автоматически получают статус ветерана боевых действий и ежемесячные выплаты. Для них и их семей в Татарстане действуют льготы:

- списание долгов до 10 млн рублей,

- кредитные каникулы

- бесплатный проезд

- бесплатное посещение мероприятий и секций

- льготное поступление в вузы и колледжи

На 1 июля в республике действовало 2 892 меры поддержки для военных. Волонтеры регулярно отправляют на фронт гуманитарную помощь — от одежды и дронов до техники. Также бойцов поддерживают концертными выездами и обеспечивают медицинской реабилитацией.