Самолеты участников саммита в Казани сопровождают вертолеты Ка-52

news_top_970_100
Город
17 июня 2026  09:59

В небе над Казанью воздушные суда высоких гостей, прибывающих на саммит «Россия – АСЕАН», берут под охрану боевые машины. Борты делегаций в международном аэропорту имени Г.Тукая сопровождают два разведывательно-ударных вертолета Ка-52. Соответствующие кадры опубликовала в своем телеграм-канале руководитель пресс-службы Раиса РТ Лилия Галимова, подписав их: «Welcome to Russia». Она также отметила, что мощные Ка-52 сопровождают лидеров государств, прибывающих на саммит.

news_right_column_240_400
Новости
«Срочку можно закрыть годовым контрактом»: оператор «Ланцета» - о службе в Войсках беспилотных систем
«Ак Барс» продлил контракт с тренером Денисом Ячменевым до 2028 года
«Татнефть» сняла лимиты на АИ-92 и дизель на заправках
В Татарстане презентовали «Әлифба 2.0» - цифровой букварь для детей
Почему божья коровка - главный друг фермера
Акция объединила тех, кому больно, и тех, кто помогает
«Инновация года - 2026»: как Татарстан создал конвейер для технологических прорывов
Свой дом сразу после колледжа: как в РТ на село привлекают молодых специалистов