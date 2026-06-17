Самолеты участников саммита в Казани сопровождают вертолеты Ка-52

В небе над Казанью воздушные суда высоких гостей, прибывающих на саммит «Россия – АСЕАН», берут под охрану боевые машины. Борты делегаций в международном аэропорту имени Г.Тукая сопровождают два разведывательно-ударных вертолета Ка-52. Соответствующие кадры опубликовала в своем телеграм-канале руководитель пресс-службы Раиса РТ Лилия Галимова, подписав их: «Welcome to Russia». Она также отметила, что мощные Ка-52 сопровождают лидеров государств, прибывающих на саммит.