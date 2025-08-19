Самозанятые Татарстана смогут бесплатно торговать на праздничной ярмарке

В Казани 30-31 августа пройдет ярмарка «Я и есть Татарстан», посвященная Дню республики. Как сообщает Минэкономики РТ, участникам предоставят бесплатные торговые места.

Мероприятие организовано центром «Мой бизнес» при поддержке министерства в рамках нацпроекта по развитию экономики. Ярмарка развернется у префектуры «Старый город», а участвовать в ней смогут только зарегистрированные самозанятые республики.

По словам замминистра экономики Натальи Кондратовой, бренд «Я и есть Татарстан» подчеркивает вклад самозанятых в развитие региона. Напомним, что по состоянию на июль 2025 года в республике зарегистрировано более 400 тысяч самозанятых.

Для участия необходимо пройти регистрацию на сайте организаторов.