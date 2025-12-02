Сборная РТ борется за победу на всероссийском чемпионате «Профессионалы» в Петербурге

2 декабря 2025  09:20

Представители Татарстана принимают участие в финале национального чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы», который проходит в Санкт-Петербурге. Команда республики соревнуется по 16 компетенциям в основной категории и по трем — среди юниоров.

Финал состязания, в котором участвуют конкурсанты из 30 стран, разделен между тремя городами. В северной столице представлены блоки «Образование», «Сервис», «Производство» и «Инженерные технологии». Параллельно соревнования по креативным и IT-направлениям проходят в Нижнем Новгороде, а по промышленным компетенциям — в Калуге.

Как сообщило Министерство образования и науки РТ, победители и призеры получат денежные премии от 100 до 300 тысяч рублей в зависимости от занятого места. Церемония награждения запланирована на 4 декабря.

Помимо основной команды, Татарстан также представлен двумя конкурсантами и двумя экспертами в индустриальном зачете. Финал собрал студентов колледжей, школьников-юниоров, представителей предприятий и участников из дружественных стран.

