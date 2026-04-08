Сборная Татарстана по профмастерству отправилась покорять регионы России

Стартовал итоговый межрегиональный этап чемпионата «Профессионалы». Соревнования проходят на 32 площадках в разных субъектах страны, а также на базах 15 корпораций. Участники состязаются более чем по 390 компетенциям — как в основной, так и в юниорской категориях.

Татарстан представил массовую сборную: 347 конкурсантов и столько же экспертов задействованы в таких направлениях, как ресторанный сервис, электромонтаж, медицинский и социальный уход, парикмахерское искусство, цифровой двойник пациента, токарные работы на станках с ЧПУ и других.

У республики уже есть первые успехи: юниорская сборная завоевала золото в Новосибирске по компетенции «Полиграфические технологии».

Чемпионат продлится до августа. Для одних участников он станет финальной точкой, другие отправятся защищать честь сборной на трех заключительных этапах в Нижнем Новгороде, Калуге и Санкт-Петербурге.