Сделки строительных компаний Татарстана на Бирже ЦТС превысили 1 млрд рублей

Деловая активность в строительной отрасли Татарстана на электронной торговой площадке Биржа ЦТС достигла значительных объёмов. По данным на 11 декабря, через платформу прошло 776 аукционов на общую сумму свыше одного миллиарда рублей.

В республике на бирже зарегистрированы 150 организаций строительного сектора, включая 100 подрядчиков и 50 поставщиков материалов. В ближайшее время их число увеличится на 27 новых участников.

Как отметил заместитель министра строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Ильнур Нурмухаметов, проект является важным шагом к повышению прозрачности ценообразования и усилению конкуренции на рынке. Биржевой механизм обеспечивает честные торги и расширяет возможности контроля за стоимостью ключевых ресурсов.

На площадке заключаются сделки по широкому спектру материалов: металлопрокату, инертным материалам, кирпичу, лесоматериалам, цементу, кабельной продукции и теплоизоляционным плитам. Заключённые контракты также используются для формирования официальной ценовой статистики в строительстве в соответствии с федеральным законодательством.