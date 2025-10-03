В Казани состоялся внеочередной съезд Союза писателей Республики Татарстан

Главным вопросом повестки дня стал вопрос о вхождение Союза писателей Татарстана в Союз писателей России на правах регионального отделения, а также объединение с татарстанским региональным отделением Союза писателей РФ.

Республика
3 октября 2025  17:07
Автор:
Ольга Иванычева
Автор фото: Ольга Иванычева

В работе съезда принял участие заместитель председателя Госсовета Татарстана, председатель Комиссии при Раисе Татарстана по вопросам сохранения и развития татарского языка и родных языков представителей народов РТ Марат Ахметов, ответственный секретарь правления Общероссийской общественной организации «Союз писателей Российской Федерации» Николай Иванов, заместитель министра культуры РТ Дамир Натфуллин, известные литераторы Татарстана. Вел заседание председатель Союза писателей Татарстана, депутат Госсовета РТ Ркаил Зайдулла.

- Наша страна переживает судьбоносный период. Такие испытания все больше убеждают нас в необходимости единения всего, в том числе духовных, гуманитарных, общественных сил и движений. В такие времена нам важно консолидироваться, поэтому задачу, которая сегодня выносится на решение съезда, мы поддерживаем, - подчеркнул Марат Ахметов.

Члены Союза писателей Татарстана приняли решение об объединении с Союзом писателей России, рассчитывая при этом на равноправные партнерские отношения с центральным руководством Союза писателей России.

  Ольга Иванычева

    Ольга Иванычева

