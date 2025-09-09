Сельчане привезут казанцам новый урожай

Об этом рассказал в ходе «делового понедельника» в исполкоме города председатель комитета потребительского рынка Руслан Фазылянов.

Основная цель ярмарок - обеспечить жителей города качественной сельскохозяйственной продукцией напрямую от производителей по социально ориентированным, то есть доступным, ценам. Торговля будет организована еженедельно по субботам с 6.00 до 13.00 на 14 площадках по всем районам города, а по просьбе жителей поселка Северного ярмарка на пересечении улиц Беломорской и Гудованцева станет работать по воскресеньям.

Ярмарочные площадки организуют во всех районах Казани. Наибольшее количество точек разместят в Кировском и Московском районах - всего пять.

В Авиастроительном районе будут работать три площадки, в Ново-Савиновском, Приволжском и Советском - по две, а в Вахитовском одна. Это позволяет сделать ярмарки доступными для жителей всех районов города.

Особенностью этого сезона станет модернизация инфраструктуры. Благодаря инициативе мэра Казани Ильсура Метшина и поддержке Раиса Республики Татарстан Рустама Минниханова в текущем году будут отремонтированы шесть существующих ярмарочных площадок и построены две новые.

- Новые площадки будут организованы в жилом комплексе «Салават Купере» возле дома №15 по улице Альфии Авзаловой, вторая площадка - возле дома №6 по улице Беломорской, - поделился Руслан Фазылянов. - На всех реконструируемых площадках создаются современные комфортные условия как для сельчан, осуществляющих торговлю, так и для посетителей наших ярмарок.

Работы по благоустройству и подготовке новых площадок планируется завершить на этой неделе, чтобы к открытию ярмарок все они соответствовали современным стандартам комфорта и безопасности.

Ассортимент продукции обещает быть богатым и разнообразным. Горожане смогут приобрести свежие овощи и фрукты нового урожая, мясную продукцию, а также товары, необходимые для ведения подсобного хозяйства. Важно, что цены здесь традиционно ниже, чем в розничных сетях.

На каждой площадке будут представлены как фермеры и сельхозпроизводители из муниципальных районов Татарстана, так и крупные организации агропромышленного комплекса республики. Для контроля качества всей продукции организованы условия для проведения необходимых ветеринарных и санитарных проверок. Кроме того, на протяжении всего времени работы ярмарок будет организована охрана общественного порядка, обеспечена безопасность дорожного движения.

Ильсур Метшин подчеркнул высокую социальную значимость этого проекта для всех сторон.

- Осенние ярмарки - большое благо как для казанцев, так и для сельчан, которые привозят свежую продукцию с полей, - отметил градоначальник. - Для них это возможность реализовать свою продукцию, а для казанцев - получить ее из первых рук.

Он также выразил огромную благодарность всем труженикам села, чей труд лежит в основе этого праздника изобилия.

- Труд хлеборобов и сельчан во все времена был одним из самых уважаемых, - напомнил мэр Казани. - На сегодняшний день мы живем в зоне рискованного земледелия, и для нас получать стабильный урожай - это всегда особый труд и усердие. Поэтому спасибо им большое!

Администрации районов провели работу по благоустройству прилегающих территорий и содержанию торговых мест в надлежащем состоянии. Главам районов поступило поручение обеспечивать чистоту и порядок на площадках до и после работы ярмарок.

Адреса площадок для сельскохозяйственных ярмарок в Казани в 2025 году:



Авиастроительный район: ул. Дементьева, 7, ул. Беломорская, 6, пересечение ул. Беломорской и ул. Гудованцева;

Вахитовский район: пересечение ул. Карима Тинчурина и ул. Татарстан;

Кировский и Московский районы: ул. Краснококшайская, 152/2 (у ТЦ «Ягодная слобода»), ул. Батыршина, 20,

ул. Революционная, 12 (пос. Юдино);

Ново-Савиновский район: пр. Х.Ямашева, 71а (у торгового комплекса), ул. Академика Лаврентьева, 10;

Приволжский район: пр. Победы, 46в, ул. Ю.Фучика, 64, корп. 1;

Советский район: агропромышленный парк «Казань» (ул. Аграрная, 2), ул. Липатова, 7 (пос. Дербышки); микрорайон «Салават Купере»: парковка ТЦ «Радужный», ул. А.Авзаловой, 15.