Сергей Чонишвили: Я человек, который очень долго сопротивлялся «цифре»

Недавно Сергей Чонишвили стал ведущим церемонии награждения победителей и лауреатов XII международной независимой литературной премии «Глаголица», организованной благотворительным фондом «Счастливые истории». По доброй традиции подведение итогов «Глаголицы» состоялось в Казани.

Справка «КВ»



Сергей Чонишвили - заслуженный артист России, лауреат премии «Чайка» в номинации «Улыбка М» (за роль Ноздрева в спектакле «Мистификация») и номинации «Злодей» (за роль Кочкарева в спектакле «Женитьба»). Лауреат Премии ФСБ в области литературы и искусства за 2014 год в номинации «Лучший киноактер» за фильм «Записки экспедитора Тайной канцелярии». Победитель конкурса «Чтец аудиокниг - 2020» в номинации «Лучшая мужская озвучка».



В творческом багаже Сергея Чонишвили более 100 озвученных фильмов, мультфильмов, аудиокниг. Его голосом говорят звезды мирового кино.



В 2000 году состоялся писательский дебют Сергея Чонишвили - вышел в свет его сборник «Незначительные изменения». В 2003 году была выпущена вторая книга - «Человек-поезд». Актер - автор еще нескольких сборников прозы и стихов.

- В чем, по вашему мнению, важность «Глаголицы» и нужны ли сегодня такие детские литературные конкурсы?

- Это не просто нужно, это обязательно надо делать, потому что на сегодняшний день язык страшно искажается, я имею в виду не только разговорный язык, но и то, как мы стали писать. Причем это не только российская, но и общемировая проблема. Неумение ясно излагать свои мысли - это одно из влияний цифровизации. В свое время Стив Джобс совершил мощный скачок в развитии компьютерных технологий. Он ожидал, что интернет объединит людей, но получилось наоборот: интернет привел к разъединению. Люди живут рядом, но общаются не глаза в глаза, а с помощью соцсетей. А «Глаголица» объединяет людей, поэтому это архиправильно и архиважно.

Еще очень правильно, что это конкурс для детей и подростков. Так получается, что, взрослея, человек вползает во взрослые рамки обязательств, каких-то абсолютно надуманных условностей, инструкций, указаний: это можно, это нельзя; это вот должно быть только так, а не как-то по-другому. И постепенно в нем пропадают детская непосредственность, искренность, естественность. С этими ребятами, надеюсь, такого не случится, потому что здесь они получают «прививку» творчества, общения, добра. И чем больше будет таких «привитых» детей, тем будет лучше для всего общества. Так в нас не угаснет надежда, что красота однажды все-таки спасет мир.

Я посмотрел тексты ребят. Есть просто замечательные стихи. Они наполнены искренностью, где-то немножко наивной, где-то ненаивной, где-то совершенно спонтанной, очень странно выраженной, но это очень интересно, талантливо. Может быть, получится сделать программу по этим стихам.

- Как вы относитесь к тотальной цифровизации, электронным книгам?

- Я человек, который очень долго сопротивлялся «цифре». Для меня на сегодняшний день взять в руки бумажную книгу гораздо важнее, чем книгу электронную. Больше того, скажу, что все тексты у микрофона я читаю с листа, а не с монитора. Мне так удобнее, потому что я вижу страницу и понимаю, как она устроена. Но иногда приходится пользоваться «цифрой». Когда ты куда-то летишь, то не можешь везти с собой 8 - 10 книжек, а берешь маленький электронный покетбук, в который закачана целая библиотека. «Цифру» удобно использовать в плане поиска информации. Но как человек пишущий скажу честно: самый короткий способ донести свои мысли до читателя - это написать их от руки на бумаге. Если ты что-то зачеркиваешь, редактируешь, то видишь, как работают твои мозги, как развивается твоя мысль.

- А как у вас складываются отношения с искусственным интеллектом?

- С одной стороны, это некий технический помощник, достаточно серьезный, особенно если ты занимаешься составлением каких-нибудь таблиц, графиков, отчетов. Но даже в этом случае виртуального помощника необходимо перепроверять, корректировать. А в отношении творчества искусственный интеллект помочь не может.