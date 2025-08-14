Сергей Демидов: Средняя зарплата в Алексеевском районе РТ достигла 77 тыс. рублей

По данным главы муниципального образования Сергея Демидова, среднемесячная заработная плата в Алексеевском районе республики в первом полугодии 2025 года достигла 77 тысяч рублей. Этот показатель был озвучен в ходе рабочей встречи в Агентстве инвестиционного развития РТ.

Район занимает 13-ю позицию в республиканском рейтинге социально-экономического развития с валовым территориальным продуктом в 16 миллиардов рублей. Инвестиционная активность в регионе также показывает положительную динамику — за первые три месяца текущего года объем вложений составил 573 миллиона рублей.