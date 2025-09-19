Шесть промышленных парков Татарстана получат федеральное финансирование

По итогам конкурсного отбора Минэкономразвития России шесть промышленных парков Республики Татарстан вошли в число 31 проекта, которые получат федеральные субсидии в 2025 году. Финансирование направлено на создание и развитие инфраструктуры для субъектов МСП.

Проекты предусматривают закупку производственного и инженерного оборудования коллективного пользования, что позволит снизить стартовые издержки предпринимателей и ускорить запуск новых производств. Ожидается, что реализация этих инициатив позволит привлечь более 2 млрд рублей частных инвестиций, создать свыше 670 рабочих мест и привлечь 72 новых резидента.

Татарстан активно развивает данное направление — currently на территории промышленных парков региона работает более 1 750 резидентов, создано свыше 72 тысяч рабочих мест. В первом полугодии 2025 года продукция резидентов составила около 10% от общего объема промышленного производства республики.

Поддержка промышленных парков соответствует стратегическим задачам, обозначенным Президентом России Владимиром Путиным по созданию к 2030 году не менее 100 современных промышленных и технопарков по всей стране.