Сфера образования Казани получит дополнительно почти 200 миллионов рублей

Так, доходная часть составит 52 млрд 416,2 млн рублей, расходная - 61 млрд 253 млн рублей с дефицитом 8 млрд 836,8 млн рублей. Источник его покрытия - остатки средств бюджета города.

Как доложил начальник финансового управления исполкома Казани Ирек Мухаметшин, доходы и расходы бюджета увеличиваются на 707,4 млн за счет дополнительной финансовой помощи, выделенной в соответствии с нормативными актами, принятыми правительством Татарстана.

Полученные таким образом средства направят на ремонт многоквартирных домов, поврежденных в результате атаки БПЛА, - 552,6 млн рублей, организацию отдыха детей в каникулы, в том числе детей участников СВО, - 45,4 млн рублей, общегородские мероприятия - 31,5 млн рублей, выплаты работникам муниципальных учреждений и гранты - 27,9 млн рублей, реализацию государственных полномочий - 22,2 млн рублей, проведение санитарно-противоэпидемических мероприятий в очагах инфекционных заболеваний - 15,6 млн рублей, установку надгробных памятников и благоустройство мест захоронения - 5,5 млн рублей, обеспечение жильем молодых семей - 5,1 млн рублей, приобретение автомобиля для дезстанции города - 1,6 млн рублей.

Благодаря увеличению налоговых и неналоговых доходов бюджета на сумму 242,5 млн рублей увеличиваются расходы на мероприятия в сфере благоустройства и дорожного хозяйства. За счет возврата неиспользованных остатков автономных и бюджетных учреждений в размере 197 млн рублей увеличиваются расходы города на укрепление материально-технической базы учреждений образования, оплату их коммунальных услуг, новые маршруты школьных автобусов, охрану и клининг объектов образования, а также на поощрение учителей, подготовивших победителей школьных олимпиад.