Сфера строительства стремительно цифровизируется

В пленарном заседании приняли участие Раис Татарстана Рустам Минниханов, глава Чувашской Республики Олег Николаев, статс-секретарь - заместитель министра строительства и ЖКХ РФ Юрий Муценек, мэр Казани Ильсур Метшин, председатель Дубайского совета будущего по цифровым операциям Аиша Бин Бишр и другие. С видеоприветствием к участникам форума обратился заместитель главы правительства России Марат Хуснуллин, который отметил, что мероприятие дает уникальную возможность для диалога и обмена лучшими практиками, внедрения новейших технологий в строительстве.

Рустам Минниханов сообщил, что жилищное строительство в Татарстане демонстрирует впечатляющие результаты: ежегодно вводится более 3 млн кв. м жилья. За последние пять лет в республике было построено более 15 млн «квадратов» жилья для примерно 610 тыс. семей.

Раис Татарстана отметил, на начальном этапе внедрения государственной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности встал вопрос дефицита актуальных градостроительных данных. В связи с этим была поставлена задача по комплексному наполнению системы и масштабированию ее функционала на все муниципалитеты республики. В результате на сегодня система уже включает весь массив градостроительных документов республики. Также глава Татарстана заявил: «В республике BIM-технологии (технологии информационного моделирования зданий. - Прим. автора) в обязательном порядке применяются с 2022 года при строительстве новых объектов с использованием бюджетных средств. Это повышает прозрачность финансовых и строительных процессов. При этом BIM-технологии используются при создании не только типовых, но и уникальных объектов, таких как IT-парк имени Башира Рамеева и новое здание театра имени Камала».

Сферу ЖКХ, по мнению главы республики, тоже давно пора оцифровать. И это постепенно делается. Так, для мониторинга исполнения региональной программы капремонта общего имущества в многоквартирных домах и состояния объектов жилфонда в Татарстане создали соответствующую информационную систему, которая позволяет формировать долгосрочные программы капремонта до 2043 года.

Есть и недоработки в этой сфере. «Прежде всего необходимо завершить оцифровку инженерной инфраструктуры, чтобы полностью отказаться от бумажных носителей и минимизировать человеческий фактор. Кроме того, важно обеспечить централизацию эксплуатации - это позволит создать единую систему управления всем жизненным циклом объектов и обеспечит стандартизацию обслуживания объектов, прозрачный контроль и оптимизацию затрат», - сказал Минниханов.

Также в рамках форума «Ребус» подвели итоги международного кампа АрхиTECH 2025. На нем молодые архитекторы, чаще студенты, под руководством опытных наставников презентовали свои проекты по созданию зон отдыха в Иннополисе. Органическая зона для отдыха, кластер умной музыки, мобильные лопасти и навесы для защиты от ветра, решение для выработки энергии через движение - и это далеко не полный перечень проектов, которые были представлены экспертам.

В этом году на участие в кампе поступило порядка 1000 заявок из 80 стран. Лучшие идеи Иннополис начнет реализовывать. А работы всех участников будут собраны в специальном электронном каталоге - его планируется направить руководству крупных строительных компаний, архитектурных бюро.

А вот битва искусственных интеллектов, проходившая в рамках форума, на деле оказалась больше соревнованием человеческих умов, хотя и с использованием возможностей ИИ. Четыре команды, представлявшие ИТ-компании, решали конкретный кейс, заданный Минстроем РТ. Он заключался в создании 3D-модели застройки земельного участка.