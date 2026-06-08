«Сибирь» сделала контрактное предложение Семёну Терехову

Нападающий «Ак Барса» Семён Терехов, который находится в статусе ограниченно свободного агента, получил контрактное предложение от «Сибири», сообщает пресс-служба КХЛ. Игрок принял предложение новосибирского клуба и до 20 июня «Ак Барс» имеет право повторить это предложение, сохранив Терехова у себя, либо отказаться, получив денежную компенсацию или права за переход в другую команду.

Большую часть сезона 2025/26 Терехов провёл в фарм-клубе казанцев в ВХЛ, набрав 53 (34+19) очка в 50 матчах за «Нефтяник». В составе «Ак Барса» форвард отыграл 17 встреч и набрал 6 (4+2) очков.