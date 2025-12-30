Синтезатор мечты: мэр Казани подарил особенному ребенку музыкальный инструмент

Казани Ильсур Метшин исполнил заветное желание 10-летнего Дмитрия Волкова, подарив ему синтезатор. Подарок был вручён в рамках всероссийской новогодней благотворительной акции «Ёлка желаний».

Для Димы, у которого есть ментальные нарушения здоровья, музыка — это не просто увлечение, а часть терапии. Игра на инструментах помогает ему развивать речь и улучшает общее состояние. С раннего детства мальчик воспроизводил мелодии из мультфильмов, а позже начал заниматься музыкой в творческом центре.

Это уже не первое участие Димы в акции. В 2022 году он получил в подарок детскую железную дорогу. В этот раз свою открытку с желанием он повесил на ёлку по совету педагога из инклюзивного центра «Луч-Нур».

«Дима и понятия не имел о готовящемся сюрпризе. Сначала он растерялся, а потом его лицо озарили такая радость и смущение! Вся моя семья пребывает в изумлении!» — поделилась впечатлениями мама мальчика, Анастасия Волкова.