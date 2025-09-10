СК России проводит проверку организации нелегального хостела в аварийном здании Казани

Cледственный комитет Российской Федерации инициировал процессуальную проверку по факту возможной организации незаконной гостиницы в аварийном доме на улице Адмиралтейской в Казани. Здание, признанное объектом историко-культурного значения, вызывает серьезные опасения у жителей, ожидающих расселения с 2018 года.

По информации, распространенной в социальных сетях, помещение используется в качестве хостела, что создает угрозу безопасности проживающих рядом граждан и потенциально нарушает нормы жилищного законодательства. Жители сообщают о проблемах, связанных с поведением постояльцев и общим состоянием здания.

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил руководителю следственного управления по Республике Татарстан Владимиру Липскому представить детальный доклад о ходе проверки и предварительных результатах. Расследование ведется по статье 293 УК РФ ("Халатность").