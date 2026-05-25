Сказочный гольф-турнир открыл летний сезон в Казани

В Татарстане официально стартовал летний гольф-сезон 2026 года. Открытый турнир на кубок АНП ЗЕНИТ и проекта «Вокруг гольфа» прошёл на поле чемпионского класса AK BARS GOLF CLUB. Организаторы объединили спорт, национальную культуру и деловое общение, превратив 18 лунок в 18 глав живой книги русских и татарских сказок. У каждой лунки появился свой хранитель и легенда.

Основательница экосистемы «Вокруг гольфа» Дина Ашрапова отметила, что секрет успеха Татарстана — в работе с молодёжью. На базе местных полей работает бесплатная детско-юношеская школа, где сегодня тренируются 200 будущих чемпионов. Поле AK BARS GOLF CLUB впечатляет уникальным рельефом, искусственными озёрами и панорамными видами на Волгу.

Дина Ашрапова

– Казань – идеальное место для старта сезона. Здесь чувствуется масштаб, энергия и искренний интерес к живому общению. Гольф в России – это про людей, про идеи и про качественные партнёрства, – подчеркнула Ашрапова.

Больше чем спорт: бизнес, культура и благотворительность

Управляющий партнёр АНП ЗЕНИТ Вадим Кузовков назвал турнир важной традицией.

– Мы видим, как с каждым годом проект растёт, программа становится насыщеннее, а круг единомышленников расширяется. Это лучшая синергия бизнеса, спорта и культуры, – сказал он.

Погода добавила азарта: знойный майский день сопровождался сильным ветром, что потребовало от игроков высокого мастерства. Хотя заветный приз за «хоул-ин-ван» (попадание в лунку с первого удара) остался неразыгранным, участники показали выдающуюся игру – серию сложнейших чип-инов и рекордно длинных паттов.

Параллельно со спортивным зачётом работала гольф-клиника. Десятки гостей впервые взяли в руки клюшку под руководством профессиональных тренеров. Завершился день торжественным ужином в стиле «Пир на весь мир» с живой музыкой.

Турнир прошёл в формате парного скрэмбла с учётом гандикапа.

В категории «Родичи» (семейные команды):

— 1 место: команда «АСКОНА» (Елена и Владимир Корчаговы) – чистый результат 64,2

— 2 место: команда «СЕСТРИЦА» (Анна и Александр Марушко) – 65,2

— 3 место: команда «ГНЕЗДО» (Ильшат Шагиахметов и Эльвира Сайманова) – 66,5

В категории «Дружина» (друзья и товарищи):

— 1 место: «SKOLKOVO ALUMNI-2» (Денис Тимаков и Василий Фатеев) – 60,45

— 2 место: «АК ЧӘЧӘКЛӘР» (Максим Шокун и Рамиль Ахмадуллин) – 63,85

— 3 место: «VIP AVENUE» (Айдар Сайфутдинов и Рамиль Курбанов) – 65,2

Победители специальных номинаций:

— Самый дальний удар: Абубакр Хусайнов (мужчины) и Влада Телятникова (женщины)

— Самый ближний удар к лунке: Гадель Шакиров (мужчины) и Анна Марушко (женщины)

Все средства, собранные организаторами, направят на поддержку АНО «Детско-юношеская футбольная школа «Атлант».