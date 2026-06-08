Школьников и студентов колледжей Татарстана приглашают на конкурс «Медиакласс в ТАСС 5.0»

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Республика
8 июня 2026  13:04
Автор:
Владислав Косолапкин

Школьники и студенты колледжей Татарстана могут попробовать свои силы в пятом юбилейном сезоне всероссийского конкурса «Медиакласс в ТАСС 5.0». Организатором выступает юношеский медиапроект «НЬЮМ ТАСС».
Участникам предлагается выбрать одно из пяти направлений на выбор: операторское искусство, написание сценариев, работа в кадре, видеомонтаж или графический дизайн и иллюстрации. Победители конкурса получат уникальную возможность пройти обучение у экспертов федерального информационного агентства. Под руководством наставников они создадут собственные медиаматериалы, которые будут опубликованы на официальных площадках ТАСС, а также появятся на медиаэкранах на фасаде здания агентства в Москве с обязательным указанием имени автора и его региона.
С момента запуска образовательной программы в 2019 году при поддержке Минпросвещения РФ подростки из разных регионов страны уже взяли более 200 интервью. Среди известных личностей, с которыми встречались юные корреспонденты, — Дмитрий Песков, Сергей Лавров, Дмитрий Медведев, Марат Хуснуллин, Сергей Безруков и другие.
Заявки на конкурс принимаются до 10 сентября. Участие бесплатное. Итоги «Медиакласса в ТАСС 5.0» подведут 5 октября. Узнать подробности об условиях участия можно на странице «НЬЮМ ТАСС» в социальной сети «ВКонтакте».
 

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