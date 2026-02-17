Школы и детсады Казани возвращаются к очному формату после снежного коллапса

news_top_970_100
Город
17 февраля 2026  18:28

С завтрашнего дня, 18 февраля, все образовательные учреждения столицы Татарстана возобновляют работу в обычном режиме. В очный формат возвращаются школы, детские сады и организации дополнительного образования в сферах спорта, культуры и молодёжной политики.

Днём ранее учебный процесс пришлось корректировать из‑за экстремальных снегопадов. Напомним, февраль в Казани уже перевыполнил месячную норму почти вдвое — выпало 193% осадков. Коммунальные службы продолжают работать в усиленном режиме: только за минувшие сутки на улицы вышли 1197 машин и 648 дорожных рабочих, было вывезено 27,9 тысячи тонн снега и использовано 1,1 тысячи тонн противогололёдных материалов.

news_right_column_240_400
Новости
«Ак Барс» взял реванш у «Авангарда» на выезде
Школы и детсады Казани возвращаются к очному формату после снежного коллапса
Слово и линии, вдохновленные Кораном: в Кул-Шариф открылась выставка «С небесной книги список дан…»
Слово и линии, вдохновленные Кораном: в Кул-Шариф открылась выставка «С небесной книги список дан…»
Госкомитет РТ по тарифам разъяснил куда можно обратиться по вопросам оплаты за ЖКУ
Казанцев приглашают на Масленницу 22 февраля на улице Баумана
В Альметьевске задержали водителя с переделанным пистолетом
Госдолг РТ за месяц снизился на 86 миллионов рублей
В Зеленодольске рабочий погиб при демонтаже вагона