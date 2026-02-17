Школы и детсады Казани возвращаются к очному формату после снежного коллапса

С завтрашнего дня, 18 февраля, все образовательные учреждения столицы Татарстана возобновляют работу в обычном режиме. В очный формат возвращаются школы, детские сады и организации дополнительного образования в сферах спорта, культуры и молодёжной политики.

Днём ранее учебный процесс пришлось корректировать из‑за экстремальных снегопадов. Напомним, февраль в Казани уже перевыполнил месячную норму почти вдвое — выпало 193% осадков. Коммунальные службы продолжают работать в усиленном режиме: только за минувшие сутки на улицы вышли 1197 машин и 648 дорожных рабочих, было вывезено 27,9 тысячи тонн снега и использовано 1,1 тысячи тонн противогололёдных материалов.