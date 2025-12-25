Скончалась народная артистка России Вера Алентова

Народная артистка России Вера Алентова ушла из жизни на 84-м году жизни. Печальную новость сообщил Театр имени Пушкина, где она служила 60 лет.

«Случилось большое горе… Не стало Веры Валентиновны Алентовой. Она служила в Театре Пушкина 60 лет. Наша скорбь безгранична», — говорится в официальном сообщении на сайте театра. Дата и место прощания с актрисой будут объявлены дополнительно.

Вера Алентова навсегда вошла в историю российского кино и театра. Миллионам зрителей она запомнилась по главной роли Катерины в легендарном фильме «Москва слезам не верит». Среди других ключевых работ — роли в картинах «Завтра была война», «Ширли-Мырли», а также многолетняя плодотворная служба на сцене театра.