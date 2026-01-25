Скончался бывший гитарист группы «Любэ» Юрий Рыманов

На 70-м году жизни скончался известный музыкант Юрий Рыманов, в прошлом — гитарист легендарной группы «Любэ». Печальную новость сообщил коллектив «Лейся, песня», в котором артист выступал последние годы.

В официальном сообщении ансамбля говорится: «Ушел наш Юра… Юрий Рыманов – великолепный музыкант-гитарист, обладавший незаурядным голосовым даром и умеющий всем этим пользоваться». Коллеги подчеркнули, что музыкант привносил в выступления «особый, ни с чем не сравнимый воздух исполнительского качества», и назвали его тем самым «МУЗЫКАНТОМ, до которого хотелось дотянуться».

Юрий Рыманов родился 8 марта 1956 года в городе Кстово. Его сценическая карьера началась в 1977 году в ВИА «Шестеро молодых», где ему довелось выступать вместе с Владимиром Высоцким. Наиболее известным периодом его работы стало десятилетие с 1998 по 2008 год, которое он провел в составе народной группы «Любэ».

Музыкант ушел из жизни, оставив после себя яркий след в истории российской эстрады.