Скончался экс-спортдиректор «Рубина» и чемпион России Мухсин Мухамадиев

На 60-м году жизни умер Мухсин Мухамадиев — бывший спортивный директор казанского «Рубина» и экс-футболист московского «Спартака». О его смерти сообщили в соцсетях казанского клуба, выразив соболезнования родным и близким.

В последние месяцы Мухамадиев тяжело болел: он перенес несколько инсультов и в ноябре прошлого года был госпитализирован в реанимацию, где врачи оценивали его состояние как крайне тяжелое.

Мухамадиев родился в Душанбе и начинал карьеру в таджикском футболе. Широкую известность получил после переезда в Россию, где выступал за «Спартак», «Локомотив», «Торпедо», «Шинник» и другие клубы. В составе «Спартака» он стал чемпионом России в 1994 году. Также играл за команды из Турции, Австрии и Узбекистана.

После завершения игровой карьеры Мухамадиев работал тренером и футбольным функционером. С 2008 по 2012 год он занимал пост спортивного директора «Рубина» — в этот период казанский клуб дважды выиграл чемпионат России, а также завоевал Кубок и Суперкубок страны. Позднее он возглавлял сборную Таджикистана и ряд клубов в Центральной Азии.

В последние годы Мухамадиев продолжал работать в футболе, вернувшись в клуб «Вахш», с которого начинался его путь в профессиональном спорте.