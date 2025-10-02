Скончался главный редактор «Вечерней Москвы» Александр Куприянов

На 75-м году жизни скончался известный журналист и главный редактор газеты «Вечерняя Москва» Александр Куприянов, сообщает сайт издания Он возглавлял издание с 2011 года, внеся значительный вклад в развитие российских средств массовой информации.

Куприянов был удостоен множеством государственных наград, включая орден Дружбы и орден «Знак Почета». Ему было присвоено почетное звание заслуженного работника культуры Российской Федерации. В числе его профессиональных достижений — премии «Золотое перо России» в номинации «За верность профессии» и «Медиаменеджер России».