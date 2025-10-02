Скончался главный редактор «Вечерней Москвы» Александр Куприянов

news_top_970_100
Россия/Мир
2 октября 2025  10:44

На 75-м году жизни скончался известный журналист и главный редактор газеты «Вечерняя Москва» Александр Куприянов, сообщает сайт издания Он возглавлял издание с 2011 года, внеся значительный вклад в развитие российских средств массовой информации.

Куприянов был удостоен множеством государственных наград, включая орден Дружбы и орден «Знак Почета». Ему было присвоено почетное звание заслуженного работника культуры Российской Федерации. В числе его профессиональных достижений — премии «Золотое перо России» в номинации «За верность профессии» и «Медиаменеджер России».

news_right_column_240_400
Новости
Многодетные семьи Казани и Набережных Челнов получат альтернативу земельным участкам
Врачи объяснили, чем опасен стресс для сердца
Более 370 тысяч жителей Татарстана установили самозапрет на кредиты
Пять способов продлить яблокам свежесть
Готовим теплицу к зиме
Готовим теплицу к зиме
Скончался главный редактор «Вечерней Москвы» Александр Куприянов
В Казани завершен первый этап реставрации дома-музея Каюма Насыри
«Почтовый лес»: у Голубых озер посадили 11,5 тысячи сосен и елей
«Почтовый лес»: у Голубых озер посадили 11,5 тысячи сосен и елей