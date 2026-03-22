Скончался композитор Сайяр Хабибулин - автор хитов татарской эстрады

В возрасте 95 лет скончался заслуженный деятель искусств Татарстана, композитор Сайяр Хабибулин. Он ушел из жизни в ночь на 22 марта, сообщили в полномочном представительстве республики в Российской Федерации.

Музыкант оставил богатое наследие — более 70 мелодий, которые вошли в золотой фонд татарской эстрады. Его произведения исполняли легендарные артисты: Ильхам Шакиров, Альфия Авзалова, Рафаэль Ильясов. Сегодня его песни продолжают звучать в исполнении Идриса Газиева, Розы Хабибуллиной, Ильгама Валиева и Алины Шарипжановой.

Сайяр Хабибулин известен прежде всего как автор популярной песни «Эзлэдем, бэгърем, сине» (Искала я, любимый, тебя). Свое 95-летие композитор отметил в январе 2026 года в Полпредстве Татарстана в Москве. О месте и времени прощания будет сообщено дополнительно.