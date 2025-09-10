Скончался замдиректора департамента бюджетных инвестиций Минобрнауки России Руслан Миннахметов

На 38-м году жизни после тяжелой болезни ушел из жизни заместитель директора департамента бюджетных инвестиций Министерства науки и высшего образования РФ Руслан Миннахметов. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Руслан Миннахметов, уроженец Елабуги, выпускник РЭУ им. Плеханова 2010 года, занимал ответственный пост в министерстве, курируя ключевые проекты по созданию и оснащению современных кампусов и исследовательских центров по всей стране. В период своей профессиональной деятельности он также входил в наблюдательный совет Университета Лобачевского и ранее работал помощником министра строительства и ЖКХ РФ Ирека Файзуллина.

Коллеги характеризуют его как высокого профессионала, созидательного и деятельного человека, внесшего значительный вклад в развитие научно-образовательной инфраструктуры России.

Церемония прощания состоится 10 сентября с 13:00 до 15:00 в Московской соборной мечети (Выползов переулок, д. 7). Министерство науки и высшего образования России выразило глубокие соболезнования родным и близким Русланf Миннахметовf.