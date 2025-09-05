Скончался заслуженный работник печати и массовых коммуникаций РТ Владимир Кожевников

5 сентября 2025  19:04

5 сентября на 69-м году жизни ушел из жизни председатель Лениногорского отделения Союза журналистов РТ, заслуженный работник печати Татарстана Владимир Кожевников.

Выпускник казанской журналистики, он более 30 лет развивал медиасферу Лениногорска, пройдя путь от корреспондента до учредителя издательского дома «Ярмарка». Созданные им издания стали важной коммуникационной площадкой для бизнеса и жителей региона.

Кожевников был известен своими социальными проектами и благотворительной деятельностью, являлся лауреатом премии «Гражданская инициатива» и победителем конкурса «Хрустальное перо».

Панихида состоится 7 сентября в 12:00 на территории больничного городка возле морга.
Отпевание пройдет в 13:00 в часовне Камышлинского кладбища города Лениногорск.

Коллектив газеты «Казанские ведомости» выражает соболезнования родным и близким Владимира Кожевникова.

