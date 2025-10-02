Смотровая площадка Центра семьи «Казан» перешла на осенний режим работы

С 1 октября смотровая площадка Центра семьи «Казан» в Казани перешла на осенний график работы. Об этом сообщила Дирекция парков и скверов города.

Новый режим работы предусматривает ежедневное посещение с 10:00 до 20:00, с техническим перерывом с 14:30 до 15:00. Сохраняется действующая система цен: взрослый билет — 200 рублей, для детей от 7 до 18 лет и пенсионеров — 100 рублей, дети до 7 лет посещают площадку бесплатно.

Посетителям доступны аудиогид «Казань — город на ладони» и аудиоспектакль «9 этажей любви». Со смотровой площадки на высоте 32 метра открывается панорамный вид на город, реку и Казанский Кремль.

Дополнительная информация о льготах и правилах посещения размещена на официальном сайте Дирекции парков и скверов Казани.