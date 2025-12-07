Собираемость платежей за ЖКУ в Татарстане сохранилась на уровне 99,3%

За десять месяцев 2025 года уровень собираемости платежей за жилищно-коммунальные услуги в Татарстане составил 99,3%, что практически соответствует показателю аналогичного периода прошлого года. Об этом сообщил министр строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Марат Айзатуллин на совещании под председательством Раиса республики Рустама Минниханова.

Отмечается, что 80,5% всех платежей было совершено в электронном формате. При этом в октябре текущего года собираемость снизилась на 0,5% в годовом сравнении, составив 102,7%.

Айзатуллин также предоставил данные о задолженностях. Сумма просроченных платежей за газ на 1 ноября достигла 163 млн рублей, увеличившись за год на 14,5 млн рублей. В то же время задолженность за электроэнергию снизилась на 11,7 млн рублей, составив 8,6 млн рублей.

Организации коммунального комплекса сократили свои долги за электроэнергию на 14,2 млн рублей. Однако управляющие компании и ТСЖ, напротив, нарастили эту задолженность на 2,5 млн рублей. Кроме того, долги УК за тепловую энергию перед «Татэнерго» выросли на 13,7 млн рублей, достигнув почти 110 млн рублей.