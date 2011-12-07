У кого повысилась пенсия с 1 августа?

Уважаемая Мадина! Как пояснили специалисты управления Пенсионного фонда России в Московском районе г. Казани, с 1 августа повышаются пенсии пенсионеров, работавших в 2019 году.

Беззаявительный перерасчет страховых пенсий работавших в 2019 году пенсионеров коснется всех получателей страховых пенсий, за которых в прошлом году поступали страховые взносы.

В отличие от традиционной индексации, при которой размер пенсии увеличивается на фиксированный коэффициент, августовский перерасчет зависит от размера заработной платы пенсионера: чем зарплата выше, тем больше прибавка к пенсии. Максимальное увеличение в результате перерасчета ограничено 3 пенсионными коэффициентами, рассчитанными по стоимости 2020 года, а это 279 рублей (стоимость коэффициента 2020 года берется при условии прекращения трудовой деятельности в текущем 2020 году).

Кстати

Перерасчет страховых пенсий получат более 285 тыс. татарстанцев. На эти цели в бюджете Пенсионного фонда предусмотрено около 55 млн рублей.

Помимо повышения страховой пенсии пенсионерам с 1 августа также будет увеличен размер выплат из средств пенсионных накоплений: накопительной пенсии, срочной пенсионной выплаты и единовременной выплаты. Данный перерасчет связан не столько с работой пенсионера (отчисления работодателей на пенсионные накопления в настоящее время направляются на формирование страховой пенсии), сколько с результатами инвестирования средств управляющими компаниями.

Перерасчет пенсионных накоплений коснется 1748 пенсионеров, включая 1022 получателей срочной выплаты и 1470 получателей накопительной пенсии. Их ежемесячные выплаты будут увеличены с учетом корректирующего коэффициента по результатам инвестирования за 2019 год. Для накопительной пенсии он составит 9,1%, для срочной пенсионной выплаты, которую получают участники государственной программы софинансирования пенсионных накоплений, - 7,9%.